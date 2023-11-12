فايز السعيد يقلق محبيه على صحته وهذا ما كشفه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان الإماراتي فايز السعيد انه عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ويتلقى العلاج اللازم في البيت
وشارك صورة على صفحته ظهر فيه وهو يتلقى الفيتامينات من يده بالوريد مشيرا الى ان هذا الامر مؤلم للغاية وتابع أن هذه المرة الرابعة التي يتلقى فيها مضادا حيويا وان عليه تلقيه كل 8 ساعات، مؤكداً رضاه بقضاء الله: "الحمد لله والشكر".
ولم يكشف تفاصيل أكثر عن وضعه الصحي الا انه أقلق الجمهور عليه الذي ارسل له رسائل عديدة للاطمئنان أكثر عن وضعه الصحي.
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