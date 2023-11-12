ليلى علوي تبكي متأثرةً بسبب هذا الموقف

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية ليلى علوي مساء الجمعة زفاف ابنة شقيقها تدعى "هنا"، في أحد الفنادق في مصر.

ونشرت ليلى على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر هنا وهي تتجهز لحفل زفافها، وكانت علوي تمسك الموبايل وتصورها ولم تتمالك نفسها فكانت متأثرةً وتبكي.

وعلى صعيد الأعمال تستعد علوي لتطل من خلال فيلم سيتم طرحه هو فيلم "آل شنب"، والعمل بطولة سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، والفيلم من تأليف وإخراج آيتن أمين.

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