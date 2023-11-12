تحدث مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام عن جمال دعاء السجود في الثلث الأخير من الليل.
وقال الهاجري باكيا: “عندما أدعو الله وأنا ساجد، أشعر بقرب الله مني، وكأني أتحدث إليه وجهًا لوجه، ودائما ما يستجيب الله لدعائي”.
وأضاف الهاجري خلال لقائه في أحد البرامج التليفزيونية: “أدعو الله وأنا ساجد، ولا يمر إلا أسبوع واحد حتى يتحقق مطلبي”.
وأكد الهاجري أن دعاء السجود في الثلث الأخير من الليل من أعظم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، داعيا الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مبارك الهاجري: ما دعيت ربي وأنا ساجد إلا واستجاب لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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