فن ومشاهير

أحمد العوضي ضيف "حبر سري".. ويعلق: تم تصوير الحلقة قبل الأحداث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان أحمد العوضي، يومي الخميس والجمعة المقبلين ضيفا على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ونشر العوضي برومو الحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم الخميس والجمعة 16 و17 نوفمبر".

وأضاف: "تم تصوير الحلقة قبل الأحداث".

ومن ناحية أخرى انتهى الفنان أحمد العوضي من تصوير مشاهده في فيلم "الإسكندراني".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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