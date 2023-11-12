شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الحضرة تحيى حفلاً يوم 25 نوفمبر الجارى فى ساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى لتقديم وصلة غنائية ذات روح صوفية من مدائح التراث، خلال الشهر الجارى على مسرح ساقية الصاوى، وتحديدًا في السبت 25 نوفمبر بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً.على أن يقدم أفراد الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية و موشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين مثلما اعتادوا مع جمهورهم منذ بدأهم وتطورهم حتى صاروا من أهم فرق الإنشاد الدينى.



الحضرة

وتهتم فرقة "الحضرة" بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى صلى الله عليه وسلم