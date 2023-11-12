شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على نصيحة عباس العقاد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة هند رستم التي قدمت عدد من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة مع جمهورها، وبمناسبة الذكرى قبل وفاتها حلت ضيفة على برنامج "مصر النهارده" الذى كان يقدمه الإعلامى محمود سعد على شاشة الفضائية المصرية، حيث تحدثت عن الأديب والمفكر عباس محمود العقاد وعن اللقاء الذى جمع بينهما الذى اعتبرته أجمل لقاء لها فى حياتها، وقالت إنها كانت ترهب لقاءه، وأضافت أنه كان ينتظرها على السلم وقال لى: "لقد التقى الهلال مع النجوم"، وكان يشبهنى بحبيبته سارة ولكنه قال لى أنها كانت هادئة على عكس طبعى، واستمر لقاؤنا حوالى 4 ساعات، نصحنى العقاد أن لا أعمل على عصابى وأكون محترفة.

وتنوعت أدوار هند رستم فى السينما حيث جمعت بين ألوان مختلفة منها أدوارها فى أفلام "شفيقة القبطية، والخروج من الجنة، وامرأة على الهامش، وصراع فى النيل" وغيرها من الأدوار التى تألقت من خلالها وحققت نجاحا كبيرا.

فى بداية حياتها الفنية، التقت بالمخرج حسن رضا، الذى تزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة بسنت، تزوجت أيضا بالطبيب المعروف الدكتور محمد فياض، وعملت هند مع الكثير من المخرجين الكبار بخلاف حسن اﻹمام ومنهم عاطف سالم وفطين عبدالوهاب وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى ومحمود ذو الفقار وأحمد بدرخان.

ومن أهم أفلامها، ابن حميدو، ورد قلبى، إسماعيل ياسين فى مسشفى المجانين، وباب الحديد، بين السما والأرض، لوكاندة المفاجآت، صراع فى النيل، وإشاعة حب، ودماء على النيل، وشفيقة القبطية، والراهبة، والزوج العازب.