ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن رأيها بغناء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في ليلة روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وفي التفاصيل ردت أحلام على بوست إنتقد الإشادات بنانسي عندما غنت "مستنياك"، معتبراً أن نانسي من الطبيعي أن تؤديها بهذه الطريقة لأنها تتمرن عليها منذ 10 سنوات، لترد أحلام:"اسمح لي غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بأحساسها وكانت قمه من الروعه وتميزت ولو تسأل كل الفنانين راح يوافقوني الرأي نانسي كانت راااااائعه اطربت وسلطنت وسلطنتنا تحيه عظيمه لها ⁧‫انزلوا الناس منازلها‬⁩، وياليت تعمل اعمال لها مكبلهه لتمتع جمهورها، وختمت أحلام، "‏غنت لايف وكأنها في الاستوديوا ولااااااا غلطه".

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام بوصف لافت لغناء نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.