تعليق أغضب ريهام حجاج .. وهكذا ردّت معتبرةً هؤلاء "كفار"

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شاركت الممثلة المصرية ريهام حجاج صورة الى جانب زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال تأديتهما مناسك العمرة، كتب أحد المتابعين لها تعليقاً أغضبها وردت عليه.



وفي التفاصيل كتب أحد المتابعين لريهام:"هل ده وقت مناسب لدعم السعودية واستفزاز الجمهور"، لترد عليه :"زيارة بيت الله هي استفزاز للكفار فقط".

وكانت ريهام قد كتبت تعليقاً على الصورة من العمرة، "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم استجب لدعائنا و دعاء المؤمنين يا رب"

يذكر ان ريهام حجاج كانت قد كشفت انها تلقت العديد من التهديدات بعد دعمها المتواصل للشعب الفلسطـ يني بسبب الاحداث التي تحصل من عدوان إسرائيلي على قطاع غـ زة الا انها رفضت بشكل قاطع ان تتوقف عن تأدية رسالتها في نشر الحقيقة.