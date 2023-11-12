مأساة تصيب نجم عالمي شهير .. والتفاصيل مبكية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي ثور بجورنسون عن مأساة أصابته، حيث كشف عن وفاة ابنته هذا الأسبوع بعد أن عانت زوجته كيلسي هينسون من إجهاض متأخر.



ثور نشر صورة مع زوجته كيلسي من المستشفى والطفلة التي ولدت متوفاة، وكتب:"كانا يتوقعان طفلهما الثاني معا في مارس 2024، ولكن بشكل مأساوي ، عانت كيلسي من ولادة جنين ميت، مع بالغ الأسف أن نعلن ولادة ابنتنا Grace Morgan Hafthorsdottir متوفاة بعد انخفاض ملحوظ في الحركة اكتشفنا أن قلبها قد توقف عن النبض، لا يمكن للكلمات أن تصف ألمنا من هذه الخسارة..الحزن الذي نشعر به سيكون معنا إلى الأبد ، وكذلك الحب.. ولكن أنا أعلم أنني سوف أكون معها مرة أخرى، نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت ونحن نحزن على هذه الخسارة التي لا تطاق.. شكرا لكم جميعا على دعمكم".

ونشر ثور صورا له ولزوجتة مع ابنتهما في سرير المستشفى، وابنهما ستورمور وهو يحمل شقيقته المتوفاة .