حبيب نارين بيوتي يطلب يدها في حفل فاجأ المتابعين .. كأنه لقطة من فيلم رومانسي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت اليوتيوبر نارين بيوتي عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن حدث مهم حصل في حياتها وهو أن حبيبها رامي إلياس سامو، طلب يدها للزواج.



نارين تشارك مع متابعيها الحفل الذي جهزه حبيبها من أجل هذه المناسبة، والذي أبهر الجميع حيث كأنه لقطة من فيلم رومانسي، سواء بالموقع أو العازفات أو الورود أو الجاد الأحمر وغيرها من التفاصيل الرائعة.

نارين كتبت: "I said YES خطينا اول خطوة لحتا نبني عيلة سوا و متحمسة كتير لمستقبلنا، كنت عطول قول اني بنت محظوظة بس اليوم فيني قول اني محظوظة بوجودك ".

وعبر خاصية الحالة كشفت نارين أن الحدث تم قبل يوم واحد من اندلاع أحداث غ ز ة، لذلك لم تكشف عنه إلا يوم أمس.