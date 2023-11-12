زينهم.. عمل درامي بطولة أحمد داوود ديسمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان أحمد داوود للإنتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل أبطال مسلسل "زينهم"، والذي يجسد خلاله دور طبيب شرعي، ومن المقرر عرضه ضمن دراما موسم الشتاء في شهر ديسمبر المقبل.

ويعد مسلسل زينهم، البطولة المطلقة الأولى لأحمد داوود في الدراما التليفزيونية، وهو مكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة: كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة، والإخراج ليحيى إسماعيل.

أما عن مشاركة أحمد داوود السينمائية، يستعد داوود، لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "سارة وعلي"، نهاية الأسبوع الجاري الذي كان يحمل في البداية اسم "قاعة الأوركيد".

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تلعب منة شلبي دور مهندسة تعيش قصة حب مع أحمد داود خلال الأحداث.

ويشارك أحمد داوود، ومنة شلبي في بطولة "سارة وعلي" كلا من: أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.