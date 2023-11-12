مصطفى الغريب يكتب اسمه في قائمة "شمس الزناتي"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم الصاعد مصطفي الغريب لتصوير دوره في فيلم" شمس الزناتي " بطولة النجم محمد عادل إمام وكوكبة كبيرة من النجوم الشباب، العمل من تأليف محمد الدباح ، وإخراج عمرو سلامة.

فيلم شمس الزناتي بطولة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، وأحمد عبدالحميد ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

وانتهي النجم مصطفي غريب مؤخراً من تصوير فليم “اللعب مع العيال” بطولة النجم محمد عادل إمام، كما يشارك في البطولة كل من باسم سمرة ، بيومي فؤاد ، ويزو، محمود السيسي، العمل من تأليف وأخراج شريف عرفة ، وإنتاج هشام عبد الخالق، وآلاء لاشين .

مصطفي الغريب

ومن المعروض أن عرض لنجم الشاب مصطفي الغريب موخرًا، فيلم العميل صفر، بطولة النجم أكرم حسني ، ومن تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل، ويشاكر فيه النجم بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، فاطمة النبوي إسماعيل فرغلي، منذر يحانة، ومن تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم عدل.

مصطفي الغريب

كما شارك الغريب كـ ضيف شرف في فيلم “وش في وش” للنجم محمد ممدوح، والذي ينافس حاليًا على صدارة شباك التذاكر، ويشارك في بطولته أمينة خليل، بيومي فؤاد ، أحمد خالد صالح، أنوشكا، أسماء جلال، العمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

مصطفي الغريب

ومن المعروف أن شارك النجم مصطفي العريب في موسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، وحقق العمل نجاح كبير وقت عرضه عبر شاشات التفزيون، وشارك في العمل محمد سلام، رحمة أحمد ،هشام إسماعيل حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وكوكبة كبيرة من النجوم الصاعدة .