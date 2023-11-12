شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حكم تشارك فى مسلسل "حدوتة منسية" وتجسيد دور فتاة من دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دعاء حكم فى بطولة مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، والذى يتواصل تصويره حاليًا من أجل العرض خلال الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد دعاء خلال أحداث العمل شخصية فتاة من دمياط تدعى "أمانى" وهى ابنة أحمد صيام وتدعمه وتقف بجانبه طوال الوقت ولذلك تعمل معه في مصنع حلويات.

مسلسل "حدوتة منسية" تدور أحداثه في 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وعدد آخر من اتلفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

وشاركت دعاء حكم في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "جعفر العمدة" مع النجم محمد رمضان حيث جسدت دور شقيقته خلال أحداث العمل الذى شارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

يذكر أن دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية حيث كانت البداية بمسلسل "نسر الصعيد" مع رمضان والذى قدمت فيه دور صغير، وشاركت بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عاجل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".



دعاء حكم ومحمد رمضان