تشييع الفنان الشاب شريف شاكر وشقيقه ينهار

ميرنا وليد - بيروت - تم يوم أمس تشييع جنازة الفنان المصري شريف شاكر الذي توفي يوم أول من أمس بعد صراع مع مرض السرطان منذ عام 2019.



التشييع جرى من مسجد حسن الشربتلي، بعد صلاة الظهر، وحضر الأهل ومجموعة من الأصدقاء، وانهار شقيق شريف.

وكان قد كشف الفنان شريف شاكر تفاصيل عن إصابته بالسرطان خلال عمله خارج مصر لفترة طويلة، والصدمة التي تعرض لها لدى معرفته بإصابته بالمرض، وكيف قرر المواجهة والعودة أقوى من السابق.

وقال الراحل في تصريح تلفزيوني سابق، أنّه كان صائمًا خلال وقفة عيد الفطر عندما علم بإصابته بالسرطان، لافتا إلى أنه بعد الإفطار قرر التوجه إلى الاستديو لتسجيل إحدى الأغنيات.

وتابع شريف شاكر أنّ الأغنية كانت مؤثرة في حياته لأنها تعبر عن التحدي والإصرار على مواجهة الصعاب بقلب شجاع، مشيرا إلى أنه بعد ذلك أصبح أقوى من السابق في مواجهة السرطان.

وكانت آخر أعمال "شاكر"، أغنية "سيرتك جميلة" عام 2022.