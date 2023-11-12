في الذكرى السابعة لرحيله .. كريم محمود عبد العزيز يستذكر والده بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز، والده الممثل المصري القدير محمود عبد العزيز في الذكرى السابعة لوفاته، حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "7 سنين يا أبو الرجولة كلها.

. ربنا يرحمك ويسعدك".

وكان قد استذكر الممثل المصري محمد محمود عبد العزيز والده أيضاً وكتب يوم أمس: "غداً 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، ابويا وابني واخويا وصاحبي واستاذي ومعلمي و قدوتي.

وتابع "{الم - اشتياق - راحه نفسية} احاسيس متضاربه ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة و هي (الموت).

واضاف "اللهم اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا اليك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تردنا اليك الا و انت راضي عنا، اللهم باعد بيننا و بين كل ما لا يرضيك و قربنا من كل ما يرضيك (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا )