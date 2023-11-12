ملكة جمال لبنان 2008 روزاريتا طويل بصورة لطيفة للغاية مع ابنتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2008 روزاريتا طويل صورة لها وهي تحمل ابنتها الوحيدة ميلا.

وكتبت روزاريتا تعليقاً:"ميلا بات عمرها سنة و10 أشهر، هذا العمر ظريف جداً (أذوب يومياً) وفيه تحدي، ماذا أتوقع بعدها؟

روزاريتا وبعد نيلها اللقب لم تدخل عالم التمثيل لكنها لا زالت تمتلك قاعدة جمهور كبيرة من المحبين والمتابعين. يذكر انها كانت قد تزوجت من السيد بشير جنبلاط قبل 3 سنوات في مراسم زفاف مدنية كونهما من دينين مختلفين الا ان ذلك لم يقف بوجه حبهما وقصتهما التي تشارك روزاريتا بين الحين والاخر تفاصيلها .

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