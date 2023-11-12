هاني سرحان وبسمة داوود يعقدان قرانهما في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المؤلف المصري هاني سرحان لعقد قرانه يوم الثلاثاء في 14 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري، على الممثلة المصرية بسمة داود.

ومن المقرر أن يحضر الأصدقاء بينهم مشاهير من فنانين وإعلاميين وعائلة العريس والعروس.

هاني وبسمة كانا قد احتفلا بخطوبتهما في 27 أيار/مايو الماضي وحضر عدد من الأصدقاء.

أحدث أعمال هاني سرحان مسلسل "حرب" بطولة الممثلين أحمد السقا محمد فراج ومسلسل "سوق الكانتو" بطولة الممثلين أمير كرارة ومي عز الدين، ومن بين أعمال بسمة مسلسل إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش ومسلسل حكايات جروب الدفعة.

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