قبيل مسابقة ملكة جمال الكون .. مايا أبو الحسن تنشر صورة من كواليس التحضيرات

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان، وممثلة لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، مايا أبو الحسن صورة جديدة لها من التدريبات التي تقوم بها استعداداً لحفل مسابقة ملكة جمال الكون في السلفادور.



وتألقت مايا بإطلالة رياضية، واضعةً إسم لبنان.

وكانت مايا قد غادرت لبنان لتبدأ رحلتها بمسابقة ملكة جمال الكون في السلفادور، وشاركت الجمهور مجموعة صور وفيديو من المطار، وبدت وهي ترتدي جامبسوت باللون الأحمر، وتلف علم لبنان حولها، وحولها مجموعة من الأشخاص يحملون أعلام لبنان أيضاً.

وعلقت مايا على المنشور قائلة: "السلفادور، ها أنا قادمة!!!!!! سأغادر لبنان اليوم للمنافسة في ملكة جمال الكون بحماس واستعداد، حاملة آمال شعبي وأحلامه. مع كل خطوة، أصلي من أجل غد أكثر إشراقًا وسلامًا. أعدكم أن أبذل قصارى جهدي لأجعلكم فخورين، وأطلب دعمكم بشكل دائم".