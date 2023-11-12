متحف الطفل يحتفل بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع".. الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، بعد غد الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يصادف في 14 نوفمبر من كل عام.

قال الدكتور نبيل حلمي، استاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الاسبق رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، ان الاحتفالية تهدف الى لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وابراز أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970) بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.



يشارك في الاحتفالية وزارة السياحة والاثار وممثلي منظمات دولية مرموقة ونخبة من الخبراء والمتخصصون من بعض الدول العربية في مقدمتها الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الاسبق رئيس جمعية مصر الجديدة، يشارك بورقة عمل بعنوان التشريعات القانونية تمثل مظلة لحماية الممتلكات الثقافية .

ونويرا سانر مدربة المركز الإقليمي لليونسكو بالقاهرة سوف تتناول "المواثيق الدولية لليونسكو للاتجار غير المشروع"، والدكتور .شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة السياحة والاثار يتناول الجهود المبذولة فى سبل استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة.

والدكتور أسامة عبد الوارث رئيس للجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف‏ "إيكوم مصر " ومدير عام متحف الطفل متحدثا عن "دور المتاحف في مكافحة الإتجار غير المشروع" .