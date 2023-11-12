كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على احياء الذكرى السابعة لوفاة والده النجم الكبير محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه قائلًا : "7 سنين يا أبو الرجولة كلها.. ربنا يرحمك ويسعدك".

معلومات عن الفنان محمود عبدالعزيز

حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

بدأ حياته الفنية في التلفزيون، حيث اشترك مع الفنان محمود ياسين والفنانة نيللي في مسلسل "الدوامة" إخراج نور الدمرداش، بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم "الحفيد"، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب".

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها "الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش". وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل "رأفت الهجان"، كما قدم عدة مسلسلات أخرى.