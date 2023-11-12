شاهد فتى سعودي يلفت الأنظار بأغنية سواح في حفل روائع بليغ حمدي

أذهل الفنان الشاب وليد محمد الجمهور في حفل روائع بليغ حمدي، الذي أقيم في موسم الرياض 2023، حيث قدم أغنية “سواح” على مسرح أبو بكر سالم.

ورغم صغر سنه، إلا أن وليد محمد استطاع أن يثبت موهبته الكبيرة، ويقدم أداءً متميزًا، يعكس عشقه للفن والطرب الأصيل.

ويبلغ وليد محمد من العمر 16 عامًا، وهو من أسرة موسيقية، حيث تعلم العزف على العود من والده، ونشأ على سماع أغاني عمالقة الفن العربي، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وكانت الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها وليد محمد، هي سبب دعم المستشار تركي آل الشيخ له، وتقديمه للجمهور في حفل روائع بليغ حمدي.

وقد عبر وليد محمد عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، حيث قال في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”: “فخور جدًّا أن أكون ضمن هذا الحفل الكريم، هذه الليلة التي ستظل عالقة في الأذهان، ليلة روائع بليغ حمدي، ضمن عملاقة الفنانين في الوطن العربي، بقيادة المايسترو الكبير وليد فايد، وفرقة الأوركسترا العملاقة.

وأضاف: “كل الشكر موصول أولًا: للمستشار تركي آل الشيخ، كنت أنت الداعم الأول والحقيقي لي، وللكثير من المواهب والمبدعين في المملكة العربية السعودية، أشكر الجمهور الكريم على تفاعلهم، أشكر هيئة الترفيه على إقامة هذه الليلة الخالدة، وأشكر شركة بنش مارك على هذا التنظيم الرائع وجميع القائمين على هذا الحفل”.