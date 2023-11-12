لأول مرة.. مصطفى حجاج يشارك في عمل مسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يشارك المطرب مصطفى حجاج لأول في عمل مسرحي، وهو "صوابع زينب"، المقرر عرضها يوم 16 نوفمبر حتى 20 من نفس الشهر في بوليفارد سيتي الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حجاج بوستر ترويجي للمسرحية عليه صورته، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "انتظروني لأول مرة في مسرحية صوابع زينب مع نجوم الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي، من 16 إلى 20 نوفمبر".

وكان المستشار "تركي آل الشيخ" نشر بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" والتي تجمع عدد من النجوم المصريين، وهم الفنانة هالة صدقي في أولى مشاركاتها بموسم الرياض، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنان محمد ثروت، الفنان محمد رضوان، الفنان مصطفى حجاج، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.