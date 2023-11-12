"قلبي يحترق كل يوم".. سارة سلامة تعلق على أحداث غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سارة سلامة عن حزنها الشديد بسبب استمرار أحداث العنف على فلسطين وغزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت سارة صورًا لأطفال فلسطينيين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أشعر بالحزن الشديد والغضب وقلبى يحترق كل يوم وكل لحظة من أحداث العنف فى فلسطين، ما يحدث في هذه المرحلة ضد الإنسانية وضد الآدمية، هذا كابوس لعين".

وأضافت: "الشعب الفلسطيني يفعل المستحيل بصموده ونضاله ومقاومته والله شاهد على كل هذا الظلم وكل هذا العذاب، النصر قريب إن شاء الله".

ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال سارة سلامة مسلسل "الأجهر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2023، بطولة الفنان عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، تأليف أحمد حلبة، إخراج ياسر سامي.