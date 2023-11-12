خاص| مصير ألبوم فضل شاكر "بغيب بمزاجي"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مصير أغاني ألبوم المطرب فضل شاكر، "بغيب بمزاجي"، أصبح محل أسئلة عديدة، خاصة عقب ما تردد عن ضم أغنية بعنوان "يهون العمر لحبيبي" من ألحان المبدع الراحل بليغ حمدي، وكلمات الشاعر هاني عبدالكريم.

غازي بن ناصر، الممثل الإعلامي للمطرب فضل شاكر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "كافة أعمال الفنان، تم تأجيلها، دون تحديد موعد، بسبب الأوضاع المأساوية في قطاع غزة".

وتابع: "باقي أغاني ألبوم (بغيب بمزاجي)، ليس مطروح حاليا فكرة طرح أي منها".

فضل شاكر، بدأ في أغسطس الماضي طرح أغاني ألبومه، وكانت البداية بالأغنية الرئيسية "بغيب بمزاجي"، من كلمات الشاعر إيهاب عبدالعظيم، و طرح بعدها "قال حب قال"، من كلمات عمرو المصري، والثالثة " الأشخاص الغلط"، من كلمات الشاعر حسام سعيد، وتولى وضع ألحان الأغاني الثلاثة الملحن عمر الشاذلي، والتوزيع والميكس الموزع الموسيقي عمرو الخضري.