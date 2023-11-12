دعاء حكم فتاة من دمياط في "حدوتة منسية" مع سوسن بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك الفنانة دعاء حكم في بطولة مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، والذي يتم تصويره حالياً، استعدادا لعرضه خارج السباق الرمضاني، على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد دعاء خلال أحداث العمل شخصية فتاة من دمياط تدعى "أماني" وهي ابنة الفنان أحمد صيام وتدعمه وتقف بجانبه طوال الوقت ولذلك تعمل معه في مصنع حلويات.

مسلسل "حدوتة منسية" تدور أحداثه في 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

وشاركت دعاء حكم في شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "جعفر العمدة" مع النجم محمد رمضان، وجسدت دور شقيقته خلال أحداث العمل الذي شارك في بطولته زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.