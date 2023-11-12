نيقولا معوض: كنت ملحدا بفترة من حياتي وآمنت بوجود الله لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان اللبناني نيقولا معوض ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم المذيع اللبناني علي ياسين والذي يُعرض على قناة "الجديد" اللبنانية.

وكشف "نيقولا" خلال حديثه أنه كان ملحدا بفترة من الفترات، وعلق قائلا: "كنت ملحد من وأنا عمري 17 أو 18 سنة لحد ما بقى عمري 26 سنة، واللي خلاني أمن بوجود الله لما شفت إن الشر موجود، وكنت مع جروب بيعملوا قصص مش حلوة وأنا دارس هندسة فراسي كتير بتفكر بالمنطق، ولما عرفت أن الشيطان موجود فهمت أن زي ما فيه أسود لازم يكون فيه أبيض، واكتشفت إن الله موجود".

ونجح الفنان اللبناني نيقولا معوض في لفت الأنظار لموهبته في التمثيل وكانت أبرز مشاركاته بمسلسل "ونوس" مع النجم الكبير يحيى الفخراني والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2016، وكان بمثابة بطاقة تعريف وشهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور المصري.