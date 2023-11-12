إيرادات السبت.. "العميل صفر" الثالث و"حسن المصري" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 11 نوفمبر منافسة بين 9 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، بيت الروبي، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 434 ألفا و754 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 152 ألفا و340 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وجاء في المركز الثاني فيلم "وش في وش" وحقق 102 ألف و239 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وحصل على المركز الثالث فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 72 ألفا و380 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 60 ألفا و907 جنيهات.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

حسن المصري

احتل المركز الخامس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 20 ألفا و44 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

سكر

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 13 ألفا و362 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

بيت الروبي

وفي المركز السابع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 7 آلاف و9 جنيهات.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الثامن جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 5 آلاف و287 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

البعبع

واحتل المركز التاسع والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 1186 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.