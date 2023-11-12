شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إيهاب يحتفل بعيد زواجه بـ"لوك جديد" ومتابعوه: "شكلك صغر أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حازم إيهاب، بعيد زوجه ونشر صورة تجمعه بزوجته منة داغر عبر حسابه على إنستجرام، وظهر حازم بـ لوك جديد حيث حلق لحيته بعدما اعتاد على الظهور بها منذ بداياته الفنية، ودخل كل متابعيه على الصورة يكتبون:"شكلك متغير، مين ده يا فنان، شكلك صغر أوى، حازم حلق وبقى عنده ٥ سنين".

وشارك حازم إيهاب، في رمضان الماضى، بمسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" فى إطار لايت اجتماعى حول المشاكل الزوجية التى يعانى منها الأزواج فى منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفى دور مراقب جوى، يعانى من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه فى منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

وفى السينما كان آخر أعمال حازم ايهاب فيلم "جروب الماميز" الذى تم عرضه فى شهر فبراير الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب روبى، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فهيم، ليلى عز العرب، لطيفة فهمى، سمير حكيم، محمد جمال قلبظ، وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.