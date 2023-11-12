شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور مارلين مونرو الشرق هند رستم فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق النجمة هند رستم، حيث إنها من مواليد 12 نوفمبر عام 1931، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما، وبمناسبة عيد ميلادها شاهد أجمل صور النجمة هند رستم.

وهند رستم اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، ولقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق"يرجع دخول النجمة هند رستم مجال التمثيل إلى الصدفة، التى جعلتها تذهب مع صديقة لها إلى أحد مكاتب الإنتاج المعروفة لتجرى اختبارات التمثيل لاختيار مجموعة من الوجوه الجديدة للمشاركة في فيلم "أزهار وأشواك" في العام 1947 لكن أعجب بها المخرج حلمي رفلة حينها وأعطاها دورا صغيرا.

ثم قدمت دور فتاة "معتوهة" في مشهدين فقط في فيلمه "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع إسماعيل ياسين، شادية، وشكرى سرحان وبعد ذلك انطلقت في سماء الفن وقدمت ما يصل إلي 100 فيلما من أشهر أفلام السينما المصرية، تبقى من أبرز شخصيات هند "هنومة" فى باب الحديد، و"توحة" فى فيلم "توحة" مع محسن سرحان إخراج حسن الصيفى.

وكذلك شخصية "طعمة" فى فيلم "اسماعيل يس فى مستشفى المجانين" وعزيزة فى "ابن حميدو" مع أحمد رمزى وفي عام 1979 انتهت المسيرة الفنية لنجمة عشقتها شاشة السينما، حيث اعتزلت هند رستم الفن وهي في عز نجوميتها، احترامًا لرغبة زوجها الدكتور محمد فياض، الذي تزوجته بعد طلاقها من المخرج حسن رضا.



هند رستم



مشهد لهند رستم فى أحد الأفلام



هند رستم فى دور هنومة



هند رستم



فقرة استعراضية للفنانة هند رستم



هند رستم



هند رستم فى أحد أدوراها



هند رستم



الفنانة الراحلة هند رستتم



هند رستم



اجمل صور هند رستم



هند رستم



هند رستم



هند رستم من فيلم باب الحديد