شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تقدم مسلسل "سر إلهى" بتوقيع رؤوف عبد العزيز في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة روجينا على بطولة مسلسل جديد بعنوان "سر إلهى" من إخراج رؤوف عبد العزيز للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث بدأت روجينا عقد جلسات عمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز للوقوف على التفاصيل الخاصة بالموضوع والشخصية التي تقدمها روجينا خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعى انسانى.

ويسجل مسلسل "سر إلهى" التعاون الثالث على التوالي بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

وكان آخر أعمال روجينا مسلسل" ستهم" في شهر رمضان الماضى وشارك في بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وضيف الشرف اياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

وشاركت روجينا كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "تياترو" الذى تم عرضه في شهر فبراير الماضى، الذى ضم عدداً كبيراً من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، مع ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، سليمان عيد، حمدي الميرغني، حجاج عبد العظيم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وسماء إبراهيم ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.