شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تهنئ زوجها إبراهيم معلوف بعد ترشيحه لجائزة الجرامى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المغنية هبة طوجي زوجها المؤلف الموسيقي اللبناني الأصل إبراهيم معلوف لترشيحه لـ جائزة الجرامي لـ عام 2024 عن فئة أفضل أداء موسيقي عالمي عن أغنية Todo Colores التي تعاون فيها مع المغني Cimafunk وفرقة Tank and The Bangas الموسيقية.

وعبرت هبة عن سعادتها من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، قائلة: "لا يمكننى أن أكون أكثر سعادة لأننى أعلم مدى صعوبة عملك! تهانينا يا حبي على ترشيحك لجائزة جرامي الثانية عن جدارة! استمر في التألق في جميع أنحاء العالم ونشر الحب والوئام من خلال موسيقاك".

يذكر أنها المرة الثانية التي يترشح فيها معلوف في حفل جوائز الجرامي، بعد أن اختير العام الماضي للمنافسة عن فئة أفضل ألبوم موسيقي عالمي من خلال ألبومه Queen of Sheba الذي تعاون فيه مع أنجليك كيدجو.



بوست هبه طوجى