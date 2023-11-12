انتصارات الأمير هاري مستمرة.. فاز بجولة جديدة ضدّ صحيفة بريطانية شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد للقضايا التي ترافق الأمير هاري في حياته الشخصية، ردّ قاض بريطاني، أمس الجمعة، طعناً تقدّمت به الدار الناشرة لصحيفة “دايلي ميل” لمحاولة إنهاء الدعاوى القضائية التي رفعها الأمير البريطاني والمغني إلتون جون وشخصيات أخرى ضدّها، متّهمين إياها بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.

ويمهّد الحكم، الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن، الطريق لإطلاق محاكمة في إحدى الدعاوى الكثيرة التي رفعها الأمير هاري ضدّ صحف بريطانية مشهورة نشرت بعض التقارير الخاصة عن حياته.

ويتّهم دوق ساسكس وستة من المشاهير البريطانيين مجموعة “أسوشييتد نيوز” (ANL) باستخدام أساليب غير قانونية لتحصيل معلومات عنهم، بينها الاستعانة بمخبرين، والتنصت على المكالمات الهاتفية، وانتحال شخصيات للحصول على بيانات طبية.

وخلال جلسة أولى انعقدت في آذار (مارس) في لندن، طلبت الدار الناشرة لصحيفة “دايلي ميل”، والتي تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات، من القاضي عدم إطلاق محاكمة في القضية، مؤكدةً أنّ اللجوء إلى القضاء أتى “متأخراً جداً”.

وتعود معظم الوقائع التي ذكرها هاري والمشاهير إلى الفترة الممتدة بين 1993 و2011، في حين يرجع بعضها إلى سنة 2018.

ويخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية، إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في الحادث الشهير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، ويرفض أيضاً طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغان ماركل التي رفع وإياها عدداً من الدعاوى القضائية ضدّهم.