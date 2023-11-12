“هيدي نقطة ضعفي”.. ابنة صابر الرباعي تفاجئه في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال أصداء حفل “روائع بليغ حمدي” الضخم على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية تحظى باهتمام ومتابعة الجمهور، من خلال الصور التذكارية والمقاطع الطريفة المنتشرة من كواليس الحفل.

وكان النجم صابر الرباعي من ضمن النجوم الحاضرين لإحياء هذا الإرث الفني والثقافي، وقدم على المسرح مجموعة مميّزة من أغاني الراحل بليغ حمدي، وفي الكواليس بدا في غاية الهدوء وهو يستمتع بوقته مع النجمة أصالة نصري.

وكذلك انتشر مقطع فيديو يظهر فيه النجم التونسي وهو يتلقى مكالمة من إبنته الصغيرة، وبدا في غاية الحماس وهو يستمع إلى التسجيل الصوتي من طفلته الصغيرة، معبراً عن حبه وتعلقه الكبيرين بها وقال بعفوية “هيدي نقطة ضعفي”، وبدا في غاية التأثر والحماس عند سماع صوت الطفلة الصغيرة.

ولفت إلى أن طفلته تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، وردّ على سؤال ما إذا كانت تتابع الحفل بأنها بالتأكيد نائمة لأن الوقت تأخر.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وردّ فعل صابر العفوي، ولاحظوا كيف تحول أمام طفلته إلى طفل صغير في غاية الحماس والسعادة، متمنيين لهما السعادة والصحة.