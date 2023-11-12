هذا الفنان ينضم إلى غادة عبد الرازق في “صيد العقارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم الفنان رياض الخولي إلى مسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض به الفنانة غادة عبد الرازق سباق الدراما الرمضاني المقبل.

ويأتي انضمام الخولي للمسلسل بعد تعاقد عدد كبير من نجوم الدراما المصرية للمشاركة في المسلسل ومنهم: أحمد ماهر وسيمون.

وكانت غادة عبدالرازق قد أكدت في تصريح سابق لـ”لها” عدم قلقها من المقارنة التي يسعى البعض لعقدها بينها وبين الفنانة نادية الجندي بسبب تقديمها مسلسل “صيد العقارب” الذي قدمته الجندي قبل عدة أعوام وتحديداً عام 1991 في فيلم “عصر القوة”، والمأخوذة قصته عن فيلم “الأب الروحي”، من تأليف بشير الديك.

وقالت غادة إن الحكم على المسلسل سابق لأوانه، وأن الشخصية الواحدة يمكن تقديمها بأكثر من شكل.

يذكر أن غادة قد أعادت من قبل تقديم فيلم “الباطنية” الذي قدمته نادية الجندي في فيلم عام 1980، في مسلسل حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

مسلسل “صيد العقارب”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وهو مكوّن من 15 حلقة.