طليقة حسن شاكوش تكشف مفاجأة جديدة في أزمتها معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن مفاجأة جديدة في أزمتها مع طليقها بعد انقضاء عدتها، مؤكدة أنها حتى الآن لم تحصل على أي من مستحقاتها، كما أنها لم تتمكن من مسكن الزوجية كما قضت لها المحكمة بذلك، مشيرة إلى أنها تنتظر الحكم في قضية النفقة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت ريم طارق، أنها كانت تنتظر انتهاء العدة لرفع قضية أخرى على حسن شاكوش تطالبه فيها بحقوق المؤخر وباقي حقوق الزوجية من خلال المحامي الخاص بها.

وأكدت أنها لن تتصالح مع حسن شاكوش نهائيًا بعد موقفه الأخير معها، موضحة: “قال للناس اللي تدخلت لإنهاء الخلاف بينا، إنها مش عاوزة تحل وإنها بتاعة حوارات وحطني في موقف وحش مع ناس تقيلة، والناس دي قالوا لي اعملي فيديو وقولي فيه إنه محترم علشان تثبتي حسن نيتك، ولكن لقيتهم باعوني وما طلعش سوي”.

وتابعت: “مستحيل أوافق على الصلح تاني، لأني في المرة الأولى مصر كلها اتقلبت عليا، وأنا لو كنت وافقت على نشر الفيديو وسكت كنت هاخد حقوقي كاملة بس بشرط إنه يطلع قدام الناس كويس وسوي ويبين لهم إني بعمل كده علشان الفلوس ولكن مش هو ده اللي أنا عاوزاه، تولع الفلوس قصاد إن يكون عندي كرامة وأنا ما ضحكتش على حد”.

واختتمت: “ما خدتش منه ولا جنيه حتى الحاجات اللي خدتها من البيت نصها مسروقة حتى دهبي الشخصي مسروق، ومفيش حقوق خالص إلا قانوني”.