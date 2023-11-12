لهذا السبب رفض خالد النبوي مشاركة أحمد عز في “ولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر المنتج جمال العدل خلال حلوله ضيفاً في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مفاجأة حول أسباب رفض أن النجم خالد النبوي عدم المشاركة في فيلم “ولاد رزق”، بجوار النجم أحمد عز.

وأكد العدل أن رفض النبوي المشاركة في الفيلم كان بسبب رغبته في كتابة اسمه قبل أسماء الممثلين في الدعاية الخاصة بتلك الأعمال وعلى التترات.

وقال إنه لم يندم على تصريحه السابق عن عدم التعاون مع خالد النبوي بعد مسلسل “واحة الغروب” بسبب هذه المشكلة.

وأضاف: “وقتها قلت ده علنا ومش نادم، لكن الراجل ربنا يديله الصحة أصيب بكورونا وأنا أصبت بكورونا، والظروف دي بتحل المسألة”.

وتابع: “أنا كنت متفاجئ واكتشفت إن في أفلام ومسلسلات كثيرة جدا سابها بسبب مشكلة الاسم، ومن ضمنهم ولاد رزق، ولقيت كتابة اسمه قبل أي حد أهم حاجة عنده”.

وأكمل: “واحة الغروب عمل مهم جدا عن قصة بهاء طاهر، وأحداثه تدور سنة 1800 وحاجة، وفيه ملابس وديكورات وسفر لواحة سيوة، وعملنا وقتها ديكورات هنا بـ16 مليون جنيه برمل وطوب من سيوة علشان يظهر طبيعي، وكنت حاسس إن الحدث أهم بكثير من إن اسمه يكون الأول أو اسم منة شلبي الأول”.

وحول إمكانية تعاونهما مستقبلا، قال جمال العدل: “إحنا اتصالحنا، وصحيح لم نتعاون في عمل لكن يجوز نشتغل مع بعض”.