بعد اعتذاره عن تصريحاته ضدها.. يسرا تردّ على جمال العدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة الكبيرة يسرا على حديث المنتج جمال العدل عنها واعتذاره لها بعد الخلاف الذي حدث بينهما، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من حديثه عنها، وعلقت قائلة: ربنا يديم المحبة بينا”.

وكان الخلاف بين يسرا والعدل، قد نشب خلال الفترة الماضية بسبب غضبها من تصريحاته عن مسلسلها “1000 حمد الله على السلامة”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وكان من إنتاجه.

وحرص جمال العدل على إنهاء الخلاف بينه وبين يسرا، ووجه اعتذارًا لها، مؤكدًا أن يسرا من أهم النجمات التي قدمت أعمالًا لشركة العدل.

وأكد أنه المسؤول عن مسلسل “1000 حمد الله على السلامة”، أكثر من يسرا، وأنه تسرع في تصريحاته التي أدلى بها بشأن المسلسل، ولم يقصد بها مضايقة يسرا على الإطلاق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العلاقة الإنسانية والصداقة بينه وبين يسرا أهم بكثير من العمل، قائلاً: كل الناس تزعل إلا يسرا، يسرا أهم نجمة في تاريخ العدل غروب”.

وأضاف: “لو زعلت حد أحب جدًا أعتذر له، والوحيدة اللي زعلتها بشكل غير مقصود يسرا، وهات يسرا على جنب، ومصر كلها على جنب، وأنا لم أقصد مضايقتها بتصريحاتي وأدبًا مني قلت مسلسل يسرا ولكنه مسلسل العدل جروب ونحن المسؤولون عنه”.

وسبق أن كشف جمال العدل رأيه في مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” الأمر الذي أزعج يسرا حيث قال: “كان ليه ظروف خاصة لأنه اتعمل في توقيت ضيق جداً.. أنا شخصياً لم يعجبني المسلسل، ونوع الكوميديا ده لا يعجبني، لكنني أحب كوميديا الموقف مثل مسلسل “بـ100 وش”.

يُشار إلى أن مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” ضم عدداً من الفنانين أبرزهم يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، عنبة، شيماء سيف، محمد ثروت، وغيرهم، إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار.