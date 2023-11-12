أحمد العوضي يكشف سبب رفضه مسلسل “نصيبي وقسمتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحل الفنان أحمد العوضي ضيفاً على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، حيث يكشف العديد من أسراره الفنية والشخصية التي تذاع للمرة الأولى.

وكشف البرومو الدعائي للحلقة عن الشروط التي وضعها العوضي لقبول أي عمل بطولة جماعية، حيث أكد أنه لا يقبل فيلماً من بطولة جماعية ما لم يكتب اسمه في البداية.

وذكر أنه يرفض المجتمع الذي يعيش فيه الآن ولكنه يفضل التعامل مع أهالي منطقته في عين شمس مضيفًا: “أنا عايش مع المجتمع والناس دي مش بقلبي، وروحي هناك في عين شمس، لأن المجتمع ده كله ناس مش حقيقيين”.

وعن اعتذاره عن مسلسل “نصيبي وقسمتك”، أكمل العوضي: “رفضت بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك عشان مش مقتنع إن بنت تخوني”.

يذكر أن أحمد العوضي كان قد انتهى من تصوير فيلمه “الإسكندراني”، ودخل في مرحلة المونتاج والميكساج، لعرض الفيلم في الموسم الشتوي ورأس السنة المقبل.

وكشفت “لها” أن العوضي فور انتهائه من تصوير الفيلم، بدأ في عقد جلسات التحضير لمسلسله الجديد “حق عرب” الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك للبدء في التصوير في أقرب وقت.

وكانت “لها” قد كشفت منذ أيام عدة أن العوضي يكثّف تصوير مشاهده في فيلم “الإسكندراني” لينتهي منه في أقرب وقت حتى يتفرغ لتصوير مسلسله الرمضاني المقبل “حق عرب”، والذي يشهد على انفصاله فنياً عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تقديمهما عدداً من الأعمال الفنية معاً.

وكان العوضي قد تفرّغ بالفعل خلال الأسابيع الماضية لتصوير الفيلم ما بين القاهرة والإسكندرية، وهو ما ساهم في تسريع الانتهاء من تصوير المشاهد.

الفيلم من إخراج خالد يوسف، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن بطولة: حسين فهمي، صلاح عبدالله، خالد سرحان، انتصار، زينة، وبيومي فؤاد.