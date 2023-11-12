ياسمين رئيس تتخطى أزمتها الصحية.. هذا أول ما قامت به بعد خروجها من المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهورها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها دخولها المستشفى إثر إصابتها بأزمة صحية، شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو أعلنت من خلاله دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، عقب تفاقم ما يحدث لأهالي وأطفال غزة من قصف وعنف مستمر على يد الاحتلال الصهيوني.

وكانت ياسمين قد أعلنت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن تعرّضها لأزمة صحية، حيث نشرت صورة ظهرت فيها على سرير في أحد المستشفيات، وهي تتلقى العلاج.

وكشف مصدر طبّي من داخل المستشفى لـ”لها” أن ياسمين أُصيبت بإعياء شديد، وقرر الأطباء إبقاءها في المستشفى تحت المراقبة، وأنها الآن بحالة صحية جيدة، ومن المحتمل أن تغادر الى منزلها خلال 24 ساعة.

يُذكر أن ياسمين رئيس انتهت من تصوير فيلمها الجديد “الفستان الأبيض”، وهو بطولة أحمد خالد صالح، وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، ومن المقرر عرض الفيلم بداية العام المقبل.

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية، فيلم “أنا لحبيبي” مع الفنان كريم فهمي، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها “ليلى” (ياسمين رئيس)، ولكن تواجه الكثير من الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، بينهم: محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد…، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.