طليقة أحمد سعد تكشف حقيقة عودتها إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الآونة الأخيرة أخبار عن تدخل بعض الأصدقاء كوسطاء لمحاولة الصلح بين الفنان أحمد سعد وطليقته مصممة الأزياء علياء بسيوني، في محاولة لإعادة الحياة الزوجية بينهما، وذلك بعد انفصالهما منذ فترة.

ونفت علياء في تصريحات صحفية لها كل ما تردد حول وجود محاولات للصلح بينها وبين طليقها أحمد سعد، مؤكدة أنها أغلقت تلك الصفحة من حياتها ولن تعود لها مرة أخرى.

وكانت علياء بسيوني قد أثارت ضجة بعد إعلانها طلاقها من أحمد سعد عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث أكدت في منشورها أنه صاحب القرار منفرداً وهو من تسبب في خراب بيتها.

وكانت علياء قد رزقت بمولودتها الثانية من زوجها أحمد سعد قبل طلاقهما بأربعين يوماً فقط، حيث أعلن سعد الخبر عبر مقطع فيديو نشره على “إنستغرام” ظهر فيه من داخل غرفة العمليات حاملًا ابنته التي أطلق عليها اسم مريم، وهو يؤذن في أذنها، وعلق عليه قائلًا: “الحمد لله رزقني الله بمريم أحمد سعد.. اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير”.