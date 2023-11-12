الشيف بوراك كما لم تعتادوا عليه من قبل..إطلالة مفاجئة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشيف التركي بوراك، ظهر فيه بأسلوب مغاير للذي كان يطل فيه، اذ اعتدنا عليه مبتسما دائما، لكن هذه المرّة ظهر حزينا وهو يحضّر الطعام.



على صعيد آخر تعرض الشيف بوراك الشهير في تركيا والوطن العربي، لوعكة صحية نقل على اثرها إلى المستشفى، ونشر بوراك فيديو قصيراً له، ظهر فيه على سرير المستشفى، وطمأن كل محبيه على حالته الصحية، مؤكداً أنه شعر ببعض الألم في المرارة، ولم يعرف إن كان سيخضع لعملية جراحية قريباً أو لا.