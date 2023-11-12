دارين حمزة برسالة مؤثرة..هكذا تحدثت عن لوعة فراق والدتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية دارين حمزة عن لوعة فراق والدتها، كاتبة كلمات مؤثرة على صفحتها الخاصة، قائلة: "ارتب اغراضك اليوم يا امي وكلما لمستها كأني ألمسك، عطرك في كل مكان، اه كم يألمني رحيلك! لكنهم كذبوا يا امي، ولم يخبروني بأن وجع الفراق مؤلم هكذا، ام هو فقط فراقنا يا عمري؟

لكنني وعدتك ان اقوم بواجبي، و ها انا يا أمي أوفي بوعدي.

عطرك يا امي في كل مكان. وها انا ارتب واتنفسكًِ".

وكانت أعلنت دارين حمزة وفاة والدتها السيدة فريال الزين، وشاركت دارين متابعيها منشوراً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "انتقلت الى رحمة تعالى والدتي السيدة فريال الزين".