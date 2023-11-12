نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى بيرس مورجان‬ بسبب أطفال فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة إلى الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، المعروف بمواقفه المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الحلفاوي، عبر صفحته في تطبيق "إكس"، علق، باللغة الإنجليزية، على منشور نشره الإعلامي البريطاني، مصحوبا بصورة ضحايا القصف الإسرائيلي، من الأطفال حديثي الولادة، في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وكتب: "التعليقات كافية مستر بيرس مورجان، أتمنى أن تستطيع قراءتها".

بيرس مورجان، كان قد نشر صورة الأطفال حديثي الولادة، من ضحايا القصف الإسرائيلي، وكتب: "هذا مفجع للغاية. انفصل العشرات من الأطفال حديثي الولادة عن حضانتهم، في مستشفى الشفاء بغزة بسبب نفاد الطاقة والأكسجين".

وتابع: "ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لإيصالهم إلى بر الأمان والحصول على العلاج الطبي. في اسرع وقت ممكن".

المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، أجرى مؤخرا لقاء مطول مع الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف حول القضية الفلسطينية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بيرس، طلب لقاء مباشر مع باسم يوسف، بعد وصول عدد مشاهدات الحلقة التي قدمها يوم 17 أكتوبر، وأجرى فيها الإعلامي المصري، مداخلة لاقت قبولا كبيرا، وتخطى عدد المشاهدات الـ 20 مليون عبر موقع يوتيوب، وملايين المشاهدات في مختلف المنصات والمواقع.