نسرين طافش: "أنا لا أنساكي فلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية "كوفية فلسطينية"، وعلقت على الصور: "أنا لا أنساكي فلسطين، ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "إن شاء الله النصر قريب"، "حفظكي الله"، "الجمال الفلسطيني"، "نسرين الغالية"، "يا محلا اللي لابستها".

من جانب آخر كشفت الفنانة نسرين طافش عن فيلمها الجديد "السيستم"، وهو من تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، ومن إخراج أحمد البنداري.