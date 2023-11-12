بهذه الكلمات.. إلهام شاهين تحيي ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة إلهام شاهين ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 2016.

ونشرت إلهام عدة صور تجمعها بالفنان محمود عبدالعزيز، وعلقت عليها: "الله يرحم النجم الكبير والصديق الغالي محمود عبدالعزيز، قدمنا معا أجمل الأعمال التي أعتز بها جدا منذ بدايتي الفنية، العار، دنيا عبد الجبار، الجنتل، هارمونيكا، سوق المتعة، كلها نجاح جماهيري كبير .. كما جمعتني معه صداقة عائلية".

وتابعت: "فنان صادق وقلبه طيب يشع بهجة في أي مكان يتواجد فيه.. أفتقده كثيرا وأتذكره دائما بكل الخير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين الدرامية مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2022

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، أحمد حلاوة، أيمن عزب، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.