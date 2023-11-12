تركي آل الشيخ يروج لحفلة "ليلة الدموع 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، لحفلة "ليلة الدموع 2"، والتي من المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجاري، وستقام على خشبة مسرح "أبو بكر سالم"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ البوستر الدعائي للحفل، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وسيشارك في الحفل نخبة من النجوم من بينهم "أحمد سعد، رامي جمال، تامر عاشور، رامي صبري".

يذكر أن حفلة "ليلة الدموع 1" حققت نجاحًا كبيرًا، وشارك بها نخبة من الفنانين من بينهم أحمد سعد، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وآدم، ومُسلم.