تعرف على موعد حفل إليسا ووائل كفوري بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامته يوم 18 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وروجت شركة روتانا للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونشرت بوستر الحفل، وعلقت: "يتم طرح التذاكر اليوم ٦ مساءً، الحفل ملك الرومانسية وائل كفوري، ملكة الإحساس إليسا".

يذكر أن موسم الرياض شهد حدثًا استثنائيًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد إقامة نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، نجم الملاكمة العالمي، مايك تايسون، محمد هنيدي، محمد حماقي، نانسي عجرم، بيومي فؤاد