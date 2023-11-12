شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى النجوم.. آخر تطورات حالة ياسمين رئيس وشريف حلمى وهشام إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من النجوم إلى أزمات صحية في الفترة الأخيرة أدت إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وبعضهم أجرى علميات جراحية، ويستعرض ”الخليج 365” آخر تطورات حالة الفنانين الصحية الذين تعرضوا لأزمات صحية مؤخرًا

كشف الفنان شريف حلمى تطورات حالته الصحية في الفترة الأخيرة قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله خرجت من المستشفى من يومين وحالتى مستقرة، وأوجه الشكر للفنان شرف زكى .

وخضع مؤخرًا الفنان شريف حلمى لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى، حسبما أكدت ابنته هايدى شريف، حيث يعانى شريف حلمى من أزمة صحية فى المخ، ولم يوضح المقربون الحالة بشكل كبير.

ياسمين رئيس

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى يوم الخميس الماضى، حيث نشرت عبر استورى حسابها بموقع إنستجرام صورة لها من المستشفى دون الكشف عن تفاصيل الأزمة التى تعرضت لها ولكنها خرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج المناسب وتتعافى حاليًا بمنزلها.

تامر ضيائى

كشف الفنان تامر ضيائى عن تعرضة لإصابة بعينه وطلب من متابعيه الدعاء له بعد ان كشف عن اصابته البالغة بالعين ونشر ضيائى يصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة لعينة معلقا: العين صابتنى دعواتكم

أحمد البدرى

تعرض المخرج احمد البدرى لارتفاع في مستوى السكر في الدم نقل على أثرها إلى المستشفى حتى يعالج من الآثار الجانبية التي تعرض لها جراء ارتفاع السكر وخرج بعدها وعاد إلى منزله بعد ان اطمئن الأطباء على حالته على أن يستكمل علاجه بالمنزل.

هشام إسماعيل

كشف الفنان هشام إسماعيل لـ"الخليج 365" عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، مؤكدًا أن حالته تحسنت بشكل كبير وأنه يخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعى حاليًا لكن لا تأثر على أعماله الفنية حيث يشارك فى تصوير إدواره فى الأعمال المرتبط بها.