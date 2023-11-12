شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تتعرض لحادث.. وتعلق: قدر الله وما شاء فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة سهر الصايغ لحادث سيارة، ونشرت صورًا من الحادث على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلقت قائلة: الحمد لله عملت حادثة إمبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل مش ده المهم، والمهم أني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، أنا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال.. شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية علي الأسفلت.. أشكركم جدًا وكتر ألف خيركم.. حقيقي مصر فيها رجالة.





يذكر أن مؤخر حصدت سهر الصايغ على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الباب الأخضر" من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، وقالت سهر الصايغ خلال تكريمها: "اتكرمت من المركز من قبل عن مسلسل أم كلثوم، ودي تاني مرة أتكرم فيها، شكرا جزيلا لكم

فيلم "الباب الأخضر" تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، نسرين أمين، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.