شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى فى صورة جديدة: هل أنت من الذين يبتسمون وفي قلوبهم هموم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حورية فرغلى عن معاناتها من هموم كثيرة في حياتها ورغم وذلك ما زالت تبتسم، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت عليها: "هل أنت من الذين يبتسمون وفي قلوبهم هموم كثيرًا؟"، حيث جاء ذلك بعدما نشرت صورة قبل يومين من عملية جراحية تجريها في أنفها.



حورية فرغلى

وعلقت حورية فرغلى على الصورة التي نشرتها أول أمس من العملية وقالت: "هكذا أنا، أصبر فى أشد أوجاعى أصمت وفى داخلى ألف وجع لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقى للأبد، يا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب آخر عملية اللهم لك الحمد أصعب وجع إنك تكون لوحدك فى الوجع".

وكانت الفنانة حورية فرغلى أعلنت مؤخرا عودتها إلى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات كاملة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "ديجافو"، وأعلنت الخبر فى فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا طالعة النهاردة مخصوص عشان أقولكم أحلى خبر، بقالي كتير ما تبسطش زى النهاردة، الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو، مع المخرج عيد العربى، والمنتج أيمن فهمى".

وأضافت: "يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتى، أنا هدخل دلوقتى سينما، لأن كان معروض عليا حاجات كتيرة جدا بس ما لقتش أى حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة أوى بس ما عملتش الدور ده قبل كدة، والدور دا يعتبر من أصعب الأدوار اللى هعملها فى حياتى".

حورية فرغلى قدمت آخر أفلامها بعنوان "استدعاء ولى عمرو" الذى تم عرضه عام 2019 وشاركها فى بطولته محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدرى، تدور الأحداث حول الطفل عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته.